Stand: 07.02.2021 10:12 Uhr Becker glaubt an Zverev: "Da geht was in diesem Jahr"

Deutschlands Tennis-Idol Boris Becker traut Alexander Zverev bei den Australian Open eine Menge zu. "Australien war immer ein gutes Pflaster für ihn. Da geht was in diesem Jahr", sagte der 53-Jährige kurz vor dem Beginn des Grand-Slam-Turniers der "Bild am Sonntag". Becker hat mit dem Hamburger Zverev, der in Melbourne zum Auftakt auf den US-Amerikaner Marcos Giron trifft, "vor ein paar Tagen länger gesprochen. Er hat ja einige Änderungen vollzogen, sowohl beruflich als auch privat, diese Turbulenzen scheint Sascha jedoch gut verkraftet zu haben und sieht das Ganze als Reifeprozess." | 07.02.2020 10:11