Stand: 18.05.2025 14:12 Uhr Beachvolleyballerinnen Kunst und Paul gewinnen kleines Finale

Lea Sophie Kunst aus dem niedersächsischen Varel ist an der Seite von Melanie Paul (Velten) beim Beachvolleyball-Turnier der Beach Pro Tour in Xiamen/China auf dem dritten Platz gelandet. Das deutsche Duo setzte sich im Spiel um Platz drei am Sonntag gegen Savannah Simo/Abby Van Winkle (USA) mit 2:0 (21:18, 21:15) durch. Der Sieg ging an das zweite US-Duo, Toni Rodriguez/Kylie Deberg, das Niina Ahtiainen/Taru Lahti-Liukkonen aus Finnland mit 2:1 (13:21, 21:13, 15:9) besiegte. | 18.05.2025 14:10