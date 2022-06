Stand: 11.06.2022 16:41 Uhr Beachvolleyball-WM: Guter Auftakt für Männer und Frauen

Die Beachvolleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler haben ihr Auftaktspiel bei der Weltmeisterschaft in Rom gewonnen. Das Duo aus Hamburg siegte in der Gruppe J gegen Hans Hannibal und Marco Cairus aus Uruguay mit 2:1 (19:21, 21:17, 15:8). Ehlers und Wickler sind das einzige deutsche Männer-Team, das sich für die WM qualifiziert hat. Am Vortag hatten von den vier deutschen Frauen-Paaren nur die Stuttgarterinnen Chantal Laboureur und Sarah Schulz ihr erstes Spiel verloren. Karla Borger/Julia Sude, ebenfalls aus Stuttgart, sowie die in Hamburg trainierenden Sandra Ittlinger/Isabel Schneider und Svenja Müller/Cinja Tillmann kamen in ihren Gruppen jeweils zu Erfolgen. | 11.06.2022 16:40