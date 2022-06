Stand: 13.06.2022 08:03 Uhr Beachvolleyball-WM: Frauen mit Sieg, Männer-Duo verliert

Hamburgs Beachvolleyballerinnen Sandra Ittlinger und Isabel Schneider vom FC St. Pauli haben bei der Weltmeisterschaft in Italien auch ihr zweites Gruppenspiel gewonnen. Gegen Ana Sinaportar und Vanessa Muianga aus Mosambik setzten sie sich souverän mit 2:0 (21:11, 21:15) durch. Dagegen kassierten die Hamburger Männer Nils Ehlers und Clemens Wickler ihre erste Niederlage und müssen um den Einzug in die Runde der letzten 32 bangen. Das einzige deutsche Männer-Team verlor gegen die Kubaner Noslen Diaz und Jorge Luis Alayo überraschend mit 1:2 (21:18, 21:23, 10:15). Am Montag stehen bereits die letzten Gruppenspiele an. | 12.06.2022 21:32