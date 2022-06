Stand: 15.06.2022 13:08 Uhr Beachvolleyball-WM: Ehlers/Wickler ausgeschieden

Nils Ehlers und Clemens Wickler sind bei der Beachvolleyball-WM in Rom in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden. Das Hamburger Duo musste sich am Mittwoch den Polen Piotr Kantor und Maciej Rudol mit 0:2 (19:21, 19:21) geschlagen geben. | 15.06.2022 13:08