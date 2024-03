Stand: 12.03.2024 16:07 Uhr Beachvolleyball: Vier Hamburger Duos als Nationalteams benannt

Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) hat am Dienstag die Beach-Nationalteams für die Saison 2024 benannt - drei Frauen- und zwei Männerteams. Die Frauen werden angeführt von den deutschen Meisterinnen und WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann, die ebenso wie Laura Ludwig und Louisa Lippmann und die beiden Männerduos Nils Ehlers/Clemens Wickler und Lukas Pfretzschner/Sven Winter am DVV-Bundesstützpunkt Hamburg beheimatet sind. Die Teams können sich über die Weltrangliste sowie beim Finale des Nations Cups (13. bis 23. Juni) für Olympia qualifizieren. Ludwig strebt ihre fünfte Teilnahme an. | 12.03.2024 16:07