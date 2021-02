Stand: 19.02.2021 18:22 Uhr Beachvolleyball-Talent Svenja Müller wechselt zum ETV

Die Dortmunder Nachwuchs-Beachvolleyballerin Svenja Müller wechselt zum Eimsbütteler Turnverband (ETV) nach Hamburg. Die 20-Jährige bildet künftig mit Cinja Tillmann (DJK TuSA 06 Düsseldorf), der Nummer sieben der deutschen Einzelrangliste, ein Duo. Beide werden am Olympia-Stützpunkt Hamburg trainieren. Das teilte der ETV am Freitag mit. Die 1,93 Meter große Müller, die ihren Lebensmittelpunkt in die Hansestadt verlegt hat, wird als eines der größten deutschen Beachvolleyball-Talente eingeschätzt. | 19.02.2021 18:21