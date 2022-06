Stand: 23.06.2022 21:08 Uhr Beachvolleyball: Schneider/Ittlinger in Hamburg im Viertelfinale

Das Hamburger Beachvolleyball-Duo Isabel Schneider und Sandra Ittlinger (FC St. Pauli) hat beim Turnier "King of the Court" in der Hansestadt souverän das Viertelfinale erreicht. In der Auftaktrunde auf dem Heiligengeistfeld belegten die Mitfavoritinnen in ihrer Fünfer-Gruppe den ersten Rang. Schneider und Ittlinger hatten Anfang des Jahres bei der noch jungen Serie das Finalturnier in Doha gewonnen. Hamburg bildet den Start für die neue Serie, die fünf Standorte umfasst und im kommenden Januar erneut in Doha endet. | 23.06.2022 21:06