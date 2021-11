Stand: 17.11.2021 22:00 Uhr Beachvolleyball-Olympiasiegerin Ludwig erwartet zweites Kind

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig bekommt ein zweites Kind. "Ich bin schwanger", schrieb die Goldmedaillengewinnerin von 2016 am Donnerstagmorgen auf Instagram. Ludwig hat mit ihrem Mann Imornefe Bowes bereits einen drei Jahre alten Sohn. Die 35-Jährige will auch als zweifache Mutter die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris in Angriff nehmen. "Mit wem das sein wird, weiß ich noch nicht", schrieb sie. Zuletzt hatte Ludwig mit Margareta Kozuch gespielt. | 18.11.2021 08:13