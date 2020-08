Stand: 02.08.2020 13:59 Uhr

Beachvolleyball: Niederlage für Ludwig/Kozuch

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Margareta Kozuch haben auch beim zweiten Turnier in Düsseldorf den Turniersieg verpasst. Das Duo vom Hamburger SV unterlag Michala Kubickova/Michala Kvapilova aus Tschechien im Halbfinale 0:2 (20:22, 16:21). Vor zwei Wochen hatten Ludwig/Kozuch an gleicher Stelle im Endspiel gegen Joana Heidrich/Anouk Verge-Depre (Schweiz) verloren. Für die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (3.-6.September) ist das HSV-Duo gesetzt. | 02.08.2020 13:58