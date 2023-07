Stand: 09.07.2023 11:56 Uhr Beachvolleyball: Müller/Tillmann verlieren Halbfinale von Gstaad

Die in Hamburg trainierenden Beachvolleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann sind beim Elite16-Turnier der Pro Tour im schweizerischen Gstaad im Halbfinale gescheitert. Die WM-Dritten verloren am Sonntag gegen Sara Hughes und Kelly Cheng aus den USA mit 0:2 (16:21, 18:21). Im Spiel um Platz drei treffen sie auf Kristen Nuss und Taryn Kloth aus den USA. Bei den Männern haben Clemens Wickler und Nils Ehlers hingegen den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Das Hamburger Duo (HSV/ETV) unterlag am Sonnabend den chilenischen Brüdern Esteban und Marco Grimalt mit 1:2 (17:21, 21:12, 13:15). | 09.07.2023 11:55