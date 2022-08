Stand: 15.08.2022 18:19 Uhr Beachvolleyball: Müller/Tillmann mit EM-Auftaktsieg

Die WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann haben ihr Auftaktspiel bei der Beachvolleyball-Europameisterschaft in München gewonnen. In der Gruppe A setzten sich die Hamburgerinnen am Montag gegen die französischen Meisterinnen Aline Chamereau und Clemence Vieira sicher mit 21:14, 21:15 durch. Die 21-jährige Müller und die zehn Jahre ältere Tillmann waren nach der erfolgreichen WM im Juni in Rom durch eine Corona-Infektion in der Vorbereitung gestört worden. | 15.08.2022 18:18