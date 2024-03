Stand: 08.03.2024 10:52 Uhr Beachvolleyball: Ludwig und Lippmann im Katar-Viertelfinale

Die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Louisa Lippmann haben beim Beach-Pro-Tour-Turnier in Katar das Viertelfinale erreicht. Die beiden Wahl-Hamburgerinnen setzten sich am Freitagmorgen in der Runde der letzten 16 gegen das niederländische Duo Katja Stam/Raisa Schoon mit 2:0 (21:18, 27:25) durch. Nächste Gegnerinnen von Ludwig und Lippmann sind Carolina Salgado und Barbara Seixas De Freitas aus Brasilien. | 07.03.2022 10:50