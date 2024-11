Stand: 17.11.2024 10:45 Uhr Beachvolleyball: Hamburger Duo Huster/Just in China Vierter

Das Beachvolleyball-Duo Philipp Konstantin Huster/Maximilian Just (Eimsbütteler TV/FC St. Pauli) beim Turnier der Beach Pro Tour in Haikou/China den vierten Platz belegt. Das deutsche Duo verlor am Sonntag das "kleine Finale" gegen Gianluca Dal Corso/Marco Viscovich (Italien) mit 0:2 (19:21, 19:21). | 17.11.2024 10:39

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig