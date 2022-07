Stand: 23.07.2022 17:57 Uhr Beachvolleyball: Halbfinal-Aus für Ittlinger/Schneider

Das Beachvolleyball-Duo Sandra Ittlinger und Isabel Schneider (Berlin/Hamburg) hat das Halbfinale beim Turnier der Beach Pro Tour in Agadir/Marokko verpasst. Gegen die Italienerinnen Marta Menegatti und Valentina Gottardi unterlagen die Deutschen mit 0:2 (14:21, 17:21). Zuvor hatten Ittlinger/Schneider nach einer starken Gruppenphase in der ersten K.o.-Runde am Vormittag gegen Sofia Gonzales und Paula Soria aus Spanien souverän mit 2:0 (21:15, 21:18) gewonnen. | 23.07.2022 17:57