Stand: 04.03.2021 14:37 Uhr Beachvolleyball: Fünf Turniere im Norden geplant

Die German Beach Tour des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) will in diesem Sommer mindestens fünfmal im Norden Station machen. Wie der Verband mitteilte, stehen vor den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (2.-5. September) die Turniere auf Fehmarn (9.-11. Juli), in Kühlungsborn (16.-18. Juli), St. Peter-Ording (30. Juli bis 1. August) und Hamburg (19.-22. August) auf dem Programm. Gestartet wird die Beach Tour vom 18.- 20. Juni in Dresden. Gearbeitet wird an einem Konzept, das Zuschauer erlaubt.. | 04.03.2021 14:37