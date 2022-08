Stand: 18.08.2022 12:14 Uhr Beachvolleyball-EM: Walkenhorst/Lippmann ausgeschieden

Rio-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst und Louisa Lippmann haben das Achtelfinale bei der Beachvolleyball-EM in München verpasst. Das Duo unterlag den Schweizerinnen Esmee Böbner/Zoe Verge-Depre in der Zwischenrunde mit 0:2 (19:21, 20:22). Auch die WM-Dritten Svenja Müller/Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf) schieden in der ersten K.o.-Phase aus. Walkenhorst/Lippmann waren in München dank einer Wildcard am Start. Für Lippmann war es die erste Beach-EM. Die ehemalige Hallen-Nationalspielerin des SSC Schwerin will sich mit Laura Ludwig für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifizieren. | 18.08.2022 12:13