Stand: 17.09.2020 14:17 Uhr

Beachvolleyball-EM: Spiele am Donnerstag abgesagt

Bei der Beachvolleyball-EM im lettischen Jurmala haben heftige Niederschläge und starker Wind am Donnerstag für die Absage aller Spiele gesorgt. Der Kontinentalverband CEV und das lokale Organisationskomitee hatten zunächst gehofft, in der zweiten Tageshälfte Spiele stattfinden lassen zu können. Am Donnerstagvormittag sollten ursprünglich die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler ihr zweites Vorrundenspiel bestreiten. Das Duo aus Hamburg würde mit einem Erfolg direkt ins Achtelfinale einziehen. | 17.09.2020 14:16