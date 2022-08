Stand: 17.08.2022 12:41 Uhr Beachvolleyball-EM: Nord-Duos müssen in Zwischenrunde

Die Beachvolleyballerinnen Svenja Müller/Cinja Tillmann haben bei den European Championships den direkten Sprung ins Achtelfinale verpasst. Die Hamburgerinnen unterlagen den Spanierinnen Daniela Alvarez Mendoza/Tania Moreno Mateeva 1:2 (14:21, 21:19, 12:15) und belegten damit in der Gruppe A den zweiten Platz. Auch Louise Lippmann und Kira Walkenhorst (Schwerin/Hamburg) kämpfen als Dritte der Gruppe D in der Zwischenrunde um den Einzug in die Runde der letzten 16. | 17.08.2022 12:40