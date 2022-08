Stand: 19.08.2022 16:31 Uhr Beachvolleyball-EM: Ehlers/Wickler nehmen auch Achtelfinal-Hürde

Die deutschen Beachvolleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler haben bei der Heim-EM in München das Viertelfinale erreicht. Das Hamburger Duo setzte sich im Achtelfinale gegen die Schweizer Marco Krattiger und Florian Breer nach einem spannenden Schlagabtausch im zweiten Satz mit 2:0 (21:15, 32:30) durch. Ehlers/Wickler treten am Sonnabend in der Runde der besten Acht an. Rio-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst und Louisa Lippmann (Hamburg/Schwerin) schieden hingegen in der ersten K.o.-Phase ebenso aus wie die WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf). | 19.08.2022 16:31