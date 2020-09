Stand: 13.09.2020 11:53 Uhr

Beachvolleyball-EM: Bergmann tritt mit Pfretzschner an

Philipp Arne Bergmann muss bei der anstehenden Beachvolleyball-EM in Jurmala/Lettland (15. bis 20. September) verletzungsbedingt ohne seinen Stammpartner Yannick Harms (beide Hameln) auskommen. Als Ersatzmann springt beim Saison-Höhepunkt Lukas Pfretzschner (Dachau) ein. "Ich habe alles dran gesetzt, um in Jurmala wieder spielen zu können. Wir haben seit Timmendorf gemeinsam am Olympiastützpunkt trainiert, aber das Risiko ist zu groß, erneut verletzt zu werden und dann vielleicht auch noch zum Saisonbeginn 2021 nicht dabei sein zu können", sagte Harms, der sich von einer Knieverletzung erholt. | 13.09.2020 11:52