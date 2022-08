Stand: 16.08.2022 17:40 Uhr Beachvolleyball-EM: Auftaktniederlage für Lippmann/Walkenhorst

Umsteigerin Louisa Lippmann hat ihr Auftaktspiel bei der Beach-Volleyball-EM in München verloren. Die frühere Weltklasse-Hallenspielerin des SSC Schwerin unterlag am Dienstag an der Seite von Interimspartnerin Kira Walkenhorst den Schweizer Titelverteidigerinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner mit 19:21, 9:21. Die in Hamburg trainierende Lippmann will mit Laura Ludwig die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris 2024 schaffen. | 16.08.2022 17:38