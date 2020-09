Stand: 17.09.2020 10:48 Uhr

Beachvolleyball-EM: Absage der Spiele am Vormittag

Bei der Beachvolleyball-EM im lettischen Jurmala haben heftige Niederschläge und starker Wind am Donnerstag für die Absage der Spiele am Vormittag gesorgt. Der Kontinentalverband CEV und das lokale Organisationskomitee wollen am Mittag entscheiden, ob in der zweiten Tageshälfte gespielt werden kann. Am Donnerstagvormittag sollten ursprünglich die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler (Hamburg) ihr zweites Vorrundenspiel bestreiten. | 17.09.2020 10:48