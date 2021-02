Stand: 16.02.2021 11:58 Uhr Beachvolleyball: DM weiterhin in Timmendorfer Strand

Die deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball finden auch in den kommenden drei Jahren in Timmendorfer Strand statt. Der Vertrag zwischen dem Deutschen Volleyball-Verband (DVV) und der Gemeinde an der Ostsee wurde bis 2023 verlängert, heißt es in einer Verbandsmitteilung. Seit 1992 werden die deutschen Meister im Beachvolleyball ausgespielt, 1993 erstmals in Timmendorfer Strand. In diesem Jahr ist die Veranstaltung vom 2. bis zum 5. September geplant. | 16.02.2020 11:57