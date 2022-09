Stand: 01.09.2022 13:56 Uhr Beachvolleyball-DM: Titelverteidigerinnen mit Mühe

Die Titelverteidigerinnen Chantal Laboureur und Sarah Schulz sind erfolgreich in die deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften in Timmendorfer Strand gestartet. Das Duo aus Stuttgart setzte sich zum Auftakt des Turniers mit etwas Mühe gegen die für Düsseldorf spielenden Hanna-Marie Schieder und Paula Schürholz mit 21:18, 21:23, 15:12 durch. Für Laboureur sind es die letzten deutschen Meisterschaften. Die 32-Jährige hatte am Dienstag angekündigt, zum Jahresausklang ihre Laufbahn zu beenden. | 01.09.2022 13:56