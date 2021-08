Stand: 15.08.2021 17:15 Uhr Beachsoccer: Rostocker Robben sichern sich Platz eins

Die Rostocker Robben ziehen als Spitzenreiter in das Final Four der Deutschen Beachsoccer Liga in zwei Wochen in Rostock-Warnemünde ein. Das Team um Spieltrainer Sven Körner sicherte sich den ersten Tabellenplatz am Sonntag mit einem 6:4-Erfolg im abschließenden Topspiel gegen den Mitfavoriten Beach Royals Düsseldorf. Zum Auftakt der Abschlussrunde in Oberschleißheim hatte Rostock den HSV Beachsoccer 6:5 besiegt, mit dem nachfolgenden 6:9 aber im Neunmeterschießen gegen Titelverteidiger Ibbenbürener BSC die erste Niederlage nach zuvor sieben Siegen kassiert. | 15.08.2021 17:15