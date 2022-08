Stand: 20.08.2022 16:31 Uhr Beach-Volleyball-EM: Ehlers/Wickler ohne Chance gegen Olympiasieger

Nils Ehlers und Clemens Wickler sind als letztes deutsches Beach-Volleyball-Team bei den Heim-Europameisterschaften in München ausgeschieden. Das in Hamburg trainierende Duo verlor am Sonnabend im Viertelfinale gegen die Olympiasieger, Weltmeister und viermaligen Europameister Anders Mol und Christian Sørum. Die Top-Favoriten aus Norwegen setzten sich klar mit 21:15, 21:14 durch. | 20.08.2022 16:31