Beach: Poniewaz-Brüder im Finale - Thole/Wickler raus

Bennet und David Poniewaz aus Ostercappeln stehen im Finale des Beachvolleyball-Turniers in Hamburg. Die Zwillingsbrüder besiegten in der Vorschlussrunde Matteo Ingrosso/Paolo Ingrosso (Italien) 2:1 (19:21, 21:19, 15:13). Im Endpsiel treffen die Niedersachsen auf Piotr Kantor und Bartosz Losiak. Die Polen haben im Halbfinale die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler aus Hamburg mit 2:0 (21:14, 31:29) ausgeschaltet. Das Turnier an der Elbe ist die Generalprobe für die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (3. bis 6. September). | 23.08.2020 14:45