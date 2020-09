Stand: 18.09.2020 17:18 Uhr

Beach-EM: Ludwig/Kozuch weiter, Thole/Wickler raus

Laura Ludwig und Margareta Kozuch haben das deutsche Duell im Achtelfinale der Beachvolleyball-EM in Lettland gewonnen. Das Hamburger Duo setzte sich mit 2:0 (21:15, 21:16) gegen Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur durch und revanchierte sich damit für Finalniederlage bei der deutschen Meisterschaft. In der Runde der besten acht Teams wartet bei dem Turnier in Jurmala nun das Schweizer Duo Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré. Die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler verpassten derweil das Achtelfinale. Das Duo vom Eimsbütteler TV aus Hamburg unterlag in der Qualifikationsrunde den Italienern Paolo Nicolai/Daniele Lupo mit 24:26, 21:13, 12:15. | 18.09.2020 16:55