Beach-EM: Ludwig/Kozuch ausgeschieden

Laura Ludwig und Margareta Kozuch sind bei der Beachvolleyball-EM in Lettland im Viertelfinale gescheitert. Ludwig/Kozuch verloren gegen die Schweizerinnen Joana Heidrich/Anouk Verge-Depre. Am Ende hieß es 1:2 (21:17, 16:21, 4:15). Auch für Victoria Bieneck/Isabel Schneider (Hamburg) war in der Runde der letzten Acht Endstation. Das Hamburger Duo schied beim 1:2 (26:28, 21:12, 12:15) gegen Barbora Hermannova/Marketa Slukova aus Tschechien aus. | 19.09.2020 14:52