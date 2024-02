Stand: 05.02.2024 21:22 Uhr Bayern München verdrängt VfL Wolfsburg von Tabellenspitze

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben am zwölften Bundesliga-Spieltag die Tabellenführung an den FC Bayern München abgeben müssen. Nachdem die "Wölfinnen" am Sonntagnachmittag bei Bayer Leverkusen nicht über ein 1:1 hinausgekommen waren, zog der Meister am Montagabend durch einen 4:0 (2:0)-Erfolg gegen den SC Freiburg im Klassement an den Niedersächsinnen vorbei. Ergebnisse und Tabelle | 05.02.2022 21:22