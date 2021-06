Stand: 10.06.2021 17:13 Uhr Baskets Oldenburg wollen Team verjüngen

Die Baskets Oldenburg wollen sich verjüngen. Das ist das Ergebnis der Saisonanalyse, die der Basketball-Bundesligist am Freitag vorstellte. "Wir werden in unseren Anforderungsprofilen auch Athletik ein Stück weit stärker gewichten, um insbesondere in der Defensive Akzente zu setzen", kündigte Geschäftsführer Hermann Schüller an. Insbesondere in den Play-offs, in denen der Hauptrunden-Dritte bereits im Viertelfinale scheiterte, sei die Abwehrarbeit nicht gut genug gewesen. | 11.06.2021 14:22