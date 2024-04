Stand: 28.04.2024 16:41 Uhr Baskets Oldenburg wochenlang ohne Center Agbakoko

Center Norris Agbakoko wird in der laufenden Saison der Basketball Bundesliga (BBL) voraussichtlich kein Spiel mehr für die Baskets Oldenburg absolvieren. Der 24-Jährige hat im Training einen Muskelbündelriss in der linken Wade erlitten und fällt sechs Wochen aus. Das gab der frühere deutsche Meister am Sonntag bekannt. Oldenburg absolviert sein letztes Hauptrundenspiel am 12. Mai. Schaffen es die Baskets in die Play-offs, könnte Agbakoko frühestens in der Finalserie wieder einsteigen. | 28.04.2024 16:40