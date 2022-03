Stand: 29.03.2022 17:31 Uhr Baskets Oldenburg verstärken sich vor BBL-Endspurt

Kurz vor dem Ende der Wechselfrist haben sich die Baskets Oldenburg noch einmal für den Abstiegskampf in der Basketball-Bundesliga verstärkt. Der Drittletzte der Tabelle gab die Verpflichtung des US-amerikanischen Centers Reggie Lynch bekannt, der in dieser Saison bereits für Iraklis Thessaloniki in Griechenland und Napoli Basket in Italien spielte. Der 27-Jährige soll in der entscheidenden Phase der Saison den verletzungsbedingten Ausfall von Martin Breunig und Norris Agbakoko kompensieren. | 29.03.2022 17:25