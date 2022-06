Stand: 13.06.2022 14:19 Uhr Baskets Oldenburg verpflichten Trey Drechsel aus Belgrad

Die Baskets Oldenburg haben sich die Dienste des US-Amerikaners Trey Drechsel gesichert. Der 1,98 Meter große Shooting Guard und Small Forward kommt von Partizan Belgrad. Zuletzt war Drechsel allerdings an den polnischen Champions League-Teilnehmer Stal Ostrow Wielkopolski ausgeliehen. "Trey ist seit Jahren auf meinem Radar. [...] In der Offensive ist er sowohl mit als auch ohne Ball stark. Seine Vielseitigkeit zahlt sich auch in der Verteidigung aus, wo er auf mehreren Positionen spielen kann", so Oldenburgs Cheftrainer Pedro Calles. | 13.06.2022 14:19