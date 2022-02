Stand: 07.02.2022 21:05 Uhr Baskets Oldenburg verlieren Bundesliga-Spiel in Ulm

Tabellenschlusslicht Baskets Oldenburg hat am 20. Spieltag der Basketball-Bundesliga eine Überraschung verpasst. Die Niedersachsen verloren am Montagabend trotz ansprechender Leistung beim neuen Tabellenzweiten Ulm mit 78:86 (32:37). Oldenburgs Rückstand auf das rettende Ufer beträgt nach der 14. Saisonniederlage weiter nur zwei Zähler. Martin Breuning war mit 15 Punkten erfolgreichster Werfer der "Donnervögel". Für Ulm traf Sindarius Thornwell am häufigsten (19). Ergebnisse und Tabelle | 07.02.2022 21:04