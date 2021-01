Stand: 30.01.2021 22:15 Uhr Baskets Oldenburg siegen souverän gegen Würzburg

Die Baskets Oldenburg sind in der Basketball-Bundesliga am Samstagabend in heimischer Arena zu einem ungefährdeten Erfolg gekommen. Das Team von Trainer Mladen Drijencic setzte sich mit 124:84 (64:41) gegen Würzburg durch. Die Baskets belegen nach dem 15. Spieltag mit 26:4 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Ergebnisse und Tabelle | 30.01.2021 22:14