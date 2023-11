Stand: 28.11.2023 22:46 Uhr Baskets Oldenburg schöpfen Hoffnung - Towers verlieren in Venedig

Basketball-Bundesligist Baskets Oldenburg kann wieder auf die nächste Runde in der Champions League hoffen. Die Niedersachsen gewannen am Dienstag gegen den belgischen Club Ostende mit 81:64 (48:34). Damit sind die Baskets nach zuvor drei Niederlagen in Serie in der Gruppe E nun Tabellendritter. Im Eurocup unterlagen die Hamburg Towers bei Umana Reyer aus Venedig mit 77:94 (37:53) und kassierten damit im neunten Spiel die achte Niederlage. | 28.11.2023 22:45