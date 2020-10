Stand: 24.10.2020 17:31 Uhr Baskets Oldenburg scheitern im BBL-Pokal

Die Baskets Oldenburg sind im Pokal der Basketball-Bundesliga früh gescheitert. Der Sieger von 2015 verlor am Sonnabend mit 88:97 gegen die Löwen Braunschweig auch sein zweites Spiel im Qualifikationsturnier in Bonn und hat damit keine Chance mehr auf das Top Four. Die Partien von Titelverteidiger Alba Berlin in Gruppe A mussten wegen Corona-Fällen im Team vorerst abgesetzt werden. Auch die Partien von medi Bayreuth konnten wegen zwei positiver Corona-Tests im Team und dem Umfeld nicht stattfinden. Vergangenen Mittwoch war bereits vermeldet worden, dass das zunächst für Anfang November geplante Final-Turnier in München, für das sich nur die Gruppensieger qualifizieren, verschoben wird. | 24.10.2020 17:24