Stand: 10.05.2023 14:58 Uhr Baskets Oldenburg mit Zuschauer-Bestwerten

Die Baskets Oldenburg haben zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Schallmauer von 100.000 Besuchern in der Hauptrunde der Basketball Bundesliga (BBL) durchbrochen. 100.537 Zuschauer waren bei den 17 Heimspielen dabei, zwölf der Partien waren ausverkauft. Einzig Alba Berlin begrüßte in seiner deutlich größeren Halle mehr Besucher als die Baskets, die mit einer 99-prozentigen Auslastung ihrer Arena den BBL-Spitzenwert stellen. Mit 5.914 Zuschauern im Schnitt verbesserten die Oldenburger zudem ihren Clubrekord aus der Saison 2018/2019. | 10.05.2023 14:58