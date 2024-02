Stand: 05.02.2024 21:55 Uhr Baskets Oldenburg können Siegesserie von Bayern München nicht beenden

Auch die Baskets Oldenburg haben die Siegesserie des FC Bayern München in der Basketball-Bundesliga (BBL) nicht beenden können. Die Niedersachsen verloren am Montagabend beim nun zehn Mal in Folge siegreichen Pokalsieger mit 73:93 (41:46). Erfolgreichste Schützen für die "Donnervögel" waren Ebuka Rufus Izundu und DeWayne Russell mit je 15 Punkten.