Stand: 31.10.2021 17:51 Uhr Baskets Oldenburg in der Krise: Göttingen gewinnt Niedersachsen-Duell

Die Krise der Baskets Oldenburg in der Basketball-Bundesliga wird immer größer. Der eigentlich als Play-off-Anwärter gestartete Club verlor am Sonntag das Niedersachsen-Duell bei der BG Göttingen mit 85:95 (38:45) und bleibt mit nur einem Sieg aus sechs Partien Tabellenvorletzter. Göttingen (4:1-Erfolge) hat sich dagegen in der Spitzengruppe vorerst festgesetzt. Bei den Gastgebern überragte das US-Trio Jake Toolson, Stephen Brown (jeweils 24 Punkte) sowie Kamar Baldwin (22). Bei den Oldenburgern traf Cameron Clark mit 23 Punkten am besten. Ergebnisse | 31.10.2021 17:32