Stand: 17.11.2021 23:17 Uhr Baskets Oldenburg im Europapokal mit dem Rücken zur Wand

Die Baskets Oldenburg haben eine Überraschung in der Basketball-Champions-League verpasst. Die Niedersachsen zogen gegen Titelverteidiger Hereda San Pablo Burgos mit 72:85 (39:31) den Kürzeren. Durch die dritte Niederlage im vierten Spiel stehen die Oldenburger vor den letzten beiden Spieltagen in der Gruppe H mächtig unter Druck. In den Auswärtspartien beim BC Lietuvos Rytas Vilnius und Besiktas Istanbul sind Siege Pflicht, um doch noch weiterzukommen. | 17.11.2021 22:00