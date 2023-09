Stand: 15.09.2023 12:52 Uhr Baskets Oldenburg holen Lukas Wank aus Frankfurt

Rund zwei Wochen vor dem Saisonauftakt in der Basketball-Bundesliga (BBL) haben sich die Baskets Oldenburg noch einmal verstärkt. Wie die Niedersachsen am Freitag mitteilten, wechselt Lukas Wank von den Skyliners Frankfurt nach Oldenburg. Der 18-malige deutsche Nationalspieler kommt für die Spielzeit 2023/2024 zu den Baskets. Der 26 Jahre alte Forward, der auch an den Olympischen Spielen in Tokio teilnahm, kam für Frankfurt in der vergangenen Saison auf 11,4 Punkte und 3,4 Rebounds im Schnitt, verwandelte knapp 40 Prozent seiner Dreier. | 14.09.2023 12:44