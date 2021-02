Stand: 10.02.2021 22:29 Uhr Baskets Oldenburg gewinnen BBL-Nordduell gegen Hamburg Towers

Die Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Bundesliga (BBL) einen Heimsieg in letzter Sekunde gefeiert. Im Nordduell schlugen die Niedersachsen die Hamburg Towers mit 89:88 (50:50). Mit der Schlusssirene traf Keith Hornsby von der Dreierlinie. Der Tabellenvorletzte Rasta Vechta unterlag im Kellerduell bei den Niners Chemnitz 77:89 (35:42) und hat nun schon vier Punkte Rückstand auf die Sachsen, die zudem noch ein Spiel weniger absolviert haben. Die BG Göttingen gewann in Bayreuth 82:80 (38:34). Die Basketball Löwen Braunschweig mussten derweil bei Spitzenreiter Riesen Ludwigsburg eine 74:81 (38:43)-Niederlage hinnehmen. Überblick | 10.02.2021 22:26