Stand: 14.04.2023 21:47 Uhr Basketballerinnen des TK Hannover stehen im Play-off-Finale

Die Basketballerinnen des TK Hannover greifen nach der deutschen Meisterschaft. Im niedersächsischen Halbfinal-Duell der Play-offs bei den Panthers Osnabrück setzten sich die Frauen aus der Landeshauptstadt mit 63:57 (26:33) durch und entschieden die Final-Serie ("Best of Three") damit mit 2:0 für sich. Auf wen die Hannoveranerinnen im Finale treffen, steht noch nicht fest. Im zweiten Duell der Vorschlussrunde erzwang Alba Berlin mit einem 74:67 (30:38)-Heimerfolg gegen die Stars Keltern das dritte und entscheidende Spiel.