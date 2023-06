Stand: 25.06.2023 16:09 Uhr Basketballerinnen beenden EM auf Rang sechs

Die deutschen Basketballerinnen um Kapitänin Svenja Brunckhorst aus Rotenburg (Wümme) haben die Europameisterschaft in Slowenien auf Platz sechs beendet. Die Auswahl von Bundestrainerin Lisa Thomaidis unterlag am Sonntag in Ljubljana im Spiel um Rang fünf gegen den entthronten EM-Titelverteidiger Serbien mit 62:78 (34:47). Das Ticket für ein Olympia-Qualifikationsturnier im Februar 2024 hatte die Auswahl des Deutschen Basketball-Bunds schon vorher durch das 71:69 nach Verlängerung gegen Tschechien in der Platzierungsrunde gesichert. | 25.06.2023 16:09