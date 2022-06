Stand: 23.06.2022 15:07 Uhr Basketballer mit Schröder in der WM-Qualifikation

Die deutschen Basketballer können in den beiden anstehenden WM-Qualifikationsspielen auf NBA-Profi Dennis Schröder setzen. Der 28 Jahre alte Point Guard von den Houston Rockets steht wie angekündigt im Kader von Bundestrainer Gordon Herbert für die Partien in Estland (30. Juni) und in Bremen gegen Polen (3. Juli). | 22.06.2022 15:02