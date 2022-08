Stand: 24.08.2022 16:51 Uhr Basketballer gegen Schweden ohne Theis, aber vielleicht mit Schröder

Spielmacher Dennis Schröder steht den deutschen Basketballern in der WM-Qualifikation gegen Schweden trotz seiner Knöchelprobleme eventuell zur Verfügung. Der Teamkapitän reiste der Mannschaft am Mittwoch nach Stockholm nach, wo die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) am Donnerstag (18.30 Uhr) genau eine Woche vor ihrem EM-Auftaktspiel auf die Gastgeber trifft. Sicher ausfallen wird der Salzgitteraner Daniel Theis (Indiana Pacers) aufgrund von Knieproblemen. | 24.08.2022 16:48