Basketballer der Towers kommen nicht aus der Krise

Die Krise der Towers Hamburg hält an. Der Basketball-Bundesligist unterlag im Eurocup der Mannschaft von Gran Canaria mit 76:83 (37:48). Wettbewerbsübergreifend haben die Norddeutschen vier Spiele in Serie verloren. In den letzten elf Pflichtspielen gab es nur einen Sieg und zehn Niederlagen. Im europäischen Wettbewerb haben die Hanseaten eine Zwischenbilanz von drei Siegen und sechs Niederlagen. Die besten Werfer der Towers waren Kendale McCullum und Jonas Wohlfarth-Bottermann mit jeweils 15 Punkten. | 21.12.2022 22:15